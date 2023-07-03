Міноборони: За минулий тиждень на сході вдалося звільнити 9 квадратних кілометрів, на півдні — 28

За минулий тиждень на сході Сили оборони звільнили 9 квадратних кілометрів територій, на півдні — 28.
Про це вранці 3 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На сході Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, а росія й надалі наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
На півдні українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень вдалось звільнити на 28,4 км кв. Загалом на півдні звільнена площа становить 158,4 км кв.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.