Сили оборони України звільнили Рівнопіль на Донеччині. Бійці опублікували відео

Бійці 31 окремої механізованої бригади ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль у Донецькій області.
Українські військові опублікували відео зі звільненого населеного пункту.
Це вже девʼятий звільнений населений пункт України з початку наступальної операції Сил оборони.
- Сили оборони вибили росіян із західного берега каналу Сіверський Донець — Донбас. Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.