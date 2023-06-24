Сили оборони вибили росіян із західного берегу каналу Сіверський Донець — Донбас

Бійці першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади повністю зачистили західний берег каналу Сіверський Донець — Донбас.
Про це ввечері 24 червня повідомив командир бригади полковник Андрій Білецький.
Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. У окупантів — 30 загиблих, десятки поранених і з десяток полонених.
«Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила», — додав Білецький.
24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.