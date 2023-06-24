Сили оборони вибили росіян із західного берегу каналу Сіверський Донець — Донбас

Бійці першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади повністю зачистили західний берег каналу Сіверський Донець — Донбас.

Про це ввечері 24 червня повідомив командир бригади полковник Андрій Білецький.

Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. У окупантів — 30 загиблих, десятки поранених і з десяток полонених.

«Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила», — додав Білецький.

24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.