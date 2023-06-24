На сході Сили оборони почали наступ одночасно на декількох напрямках, є просування вперед

Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
Про це 24 червня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках наступає росія, але просунутись їй не вдається.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках російська армія бʼє авіацією і артилерією.
На всіх напрямках наступу на півдні тривають важкі бої.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.