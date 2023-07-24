Сили оборони просунулися на півдні України й на Бахмутському напрямку

На південному фронті українські військові звільнили понад 12 квадратних кілометрів території протягом тижня. Вони продовжують вести наступальну операцію у бік Мелітополя та Бердянська.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Тим часом на Бахмутському напрямку за тиждень Сили оборони звільнили близько 4 квадратних кілометрів. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Загалом на півдні України бійці відвоювали більше ніж 192 квадратних кілометри територій, а під Бахмутом — близько 35 квадратних кілометрів.