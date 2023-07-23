Ракетна атака на Одесу. Росія пошкодила 25 памʼяток архітектури

Через російську ракетну атаку по Одесі пошкоджено 25 памʼяток архітектури. Вони розташовані в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед пошкоджених є будівлі XIX—XX століть:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Особняк Манук-Бея;

Будинок Ковалевського;

Будинок Порро;

Будинок Машевського та інші.

Станом на 14:00 23 липня фахівці продовжують документувати злочини російських окупантів.