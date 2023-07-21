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Росіяни вдарили «Калібрами» по Одещині. Влучили в агропідприємство

Автор:
Ліза Бровко
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Російські окупанти вдарили ракетами «Калібр» по агропідприємству в Одеській області. Двоє людей дістали поранення.

Про це пишуть Оперативне командування «Південь» і ДСНС.

Росіяни влучили в зерносховища, а також у саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Загалом удар знищив 100 тонн гороху і 20 тонн ячменя.

Ракети запускали з ракетоносіїв у Чорному морі.

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Рятувальники ДСНС не постраждали.

  • Уночі 20 липня російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, пʼятеро людей постраждали.