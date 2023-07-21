Росіяни вдарили «Калібрами» по Одещині. Влучили в агропідприємство

Російські окупанти вдарили ракетами «Калібр» по агропідприємству в Одеській області. Двоє людей дістали поранення.
Про це пишуть Оперативне командування «Південь» і ДСНС.
Росіяни влучили в зерносховища, а також у саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Загалом удар знищив 100 тонн гороху і 20 тонн ячменя.
Ракети запускали з ракетоносіїв у Чорному морі.
Рятувальники ДСНС не постраждали.
- Уночі 20 липня російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, пʼятеро людей постраждали.