В Одесі під завалами будівлі знайшли загиблу людину

У середмісті Одеси російський удар зруйнував адмінбудівлю. Вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків, зокрема житлових.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Під завалами знайшли тіло одного загиблого. Чотири людини постраждали, серед них — одна дитина.
У складських приміщенях одного з підприємств Одещини через російську атаку спалахнула пожежа. Постраждав один працівник. Пожежу вже загасили.
За даними голови ОВА Олега Кіпера, через російську атаку по Одесі постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.
- Уночі проти 20 липня також росія вдарила по центру Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 19 людей, серед них — пʼятеро дітей. Під завалами знайшли тіло одного загиблого. Двох людей врятували.