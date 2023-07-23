Росіяни вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі

Уночі 23 липня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Одесі. У місті відпрацювала протиповітряна оборона.

Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще 19 дістали поранення.

Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили дві памʼятки архітектури, храм, десятки авто. У багатьох будівлях від вибухів повибивало вікна й пошкодило дахи.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, який зазнав руйнувань під час російської атаки, — це найбільший православний храм Одеси. Його заснували в 1794 році. Зараз він належить УПЦ Московського патріархату.

Ворог вдарив по Одещині щонайменше пʼятьма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

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