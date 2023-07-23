Росіяни вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі

Уночі 23 липня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Одесі. У місті відпрацювала протиповітряна оборона.
Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще 19 дістали поранення.
Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили дві памʼятки архітектури, храм, десятки авто. У багатьох будівлях від вибухів повибивало вікна й пошкодило дахи.
Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, який зазнав руйнувань під час російської атаки, — це найбільший православний храм Одеси. Його заснували в 1794 році. Зараз він належить УПЦ Московського патріархату.
Ворог вдарив по Одещині щонайменше пʼятьма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.
- 21 липня російські військові ракетами атакували обʼєкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
- Уночі 21 липня росіяни вдарили «Калібрами» по Одещині та влучили в агропідприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку, зерносховища.
- Уночі 20 липня російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, пʼятеро людей постраждали.