Нічна атака на Одесу. Сили ППО збили девʼять повітряних цілей

Російські окупанти атакували Одесу ракетами вночі 23 липня. Сили протиповітряної оборони знищили 9 із 19 повітряних цілей над Одещиною.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники ліквідували чотири крилаті ракети «Калібр» і пʼять крилатих ракет «Іскандер-К».

Загалом росіяни запустили 19 ракет різних типів:

пʼять крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (запустили з Криму);

три крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски були з літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

чотири крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, запустили з підводного човна з акваторії Чорного моря;

пʼять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (запустили з Криму);

дві балістичні ракети «Іскандер-М» (запустили з Криму).

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За цю та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 авіаційних ударів по обʼєктах, місцях зосередження техніки та особового складу окупантів.