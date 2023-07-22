НАЗК перевірить усіх військкомів, а також їхніх родичів і коханок

Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить впродовж трьох місяців увесь керівний склад військкоматів України.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.
За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів і перевірить кожного. Включно з їхніми «родичами, водіями, кухарками, коханцями та коханками». Новіков додав, що під час війни зловживання військкомів — це не просто корупційне порушення, а «державна зрада з точки зору етики».
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість і автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску за ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів у всіх регіонах країни.
- 28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.
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- 22 липня Борисову повідомили про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення, самовільне залишення місця служби та ухиляння від служби. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення і розшук.