ВМС росії заявляють про військові навчання в Чорному морі на тлі зриву «зернової угоди»

Російські військово-морські сили заявили, що провели військові навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі після виходу рф із «зернової угоди».
Про це пише Bloomberg.
Під час навчань російський корабель нібито випустив крилаті ракети по кораблю-мішені та знищив його. Також Військово-морський флот разом із Військово-повітряними силами «відпрацювали ізоляцію тимчасово закритого для судноплавства району і провели комплекс заходів із затримання судна-порушника».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали.
- 19 липня Міністерство оборони росії заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядати як «потенційних перевізників вантажів військового призначення».
- Наступного дня Білий дім попередив, що росія може націлитися на українські зернові вантажі, зокрема атакувати цивільні судна в Чорному морі.
- Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, Україна розглядатиме як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками». Водночас МЗС України просить партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства в Чорному морі.