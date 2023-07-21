ВМС росії заявляють про військові навчання в Чорному морі на тлі зриву «зернової угоди»

Російські військово-морські сили заявили, що провели військові навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі після виходу рф із «зернової угоди».

Про це пише Bloomberg.

Під час навчань російський корабель нібито випустив крилаті ракети по кораблю-мішені та знищив його. Також Військово-морський флот разом із Військово-повітряними силами «відпрацювали ізоляцію тимчасово закритого для судноплавства району і провели комплекс заходів із затримання судна-порушника».