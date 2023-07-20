МЗС України просить партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства у Чорному морі

Міністерство закордонних справ України просить міжнародних партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства у Чорному морі та підтримати створення гуманітарного коридору. Це реакція на недавні погрози росії нападати на судна, які йдуть в українські порти.

«Заява росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі», — йдеться у заяві МЗС.

Відомство назвало вихід росії із «зернової угоди» і атаки на портову інфраструктуру України способом «усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися за рахунок страждань мільйонів людей у всьому світі».