МЗС України просить партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства у Чорному морі

Міністерство закордонних справ України просить міжнародних партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства у Чорному морі та підтримати створення гуманітарного коридору. Це реакція на недавні погрози росії нападати на судна, які йдуть в українські порти.
«Заява росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі», — йдеться у заяві МЗС.
Відомство назвало вихід росії із «зернової угоди» і атаки на портову інфраструктуру України способом «усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися за рахунок страждань мільйонів людей у всьому світі».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши у зерновий та олійний термінали.
- 19 липня Міністерство оборони росії заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядати як «потенційних перевізників вантажів військового призначення».
- Наступного дня Білий дім попередив, що росія може націлитися на українські зернові вантажі, зокрема атакувати цивільні судна в Чорному морі.
- Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, будуть розглядатися Україною як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».