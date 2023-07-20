Міноборони України: З 21 липня кораблі, які йдуть в окуповані та російські порти, вважатимуться цілями

Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, будуть розглядатися як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».

Відповідальність за всі ці ризики повністю лягає на російське керівництво, зауважили в Міноборони.

«Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі», — заявили у відомстві.

Також через небезпеку Україна заборонила судноплавство в Північно-східній частині Чорного моря і Керч-Єнікальській протоці. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднили.

У Міноборони зауважили, що росія свідомо підриває безпеку судноплавства в Чорному морі та продовольчу безпеку, обстрілюючи українські порти, які задіяні в «зерновій угоді».