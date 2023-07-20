Білий дім: Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі та звинуватити Україну

Білий дім попередив, що росія може націлитися на українські зернові вантажі, зокрема атакувати цивільні судна в Чорному морі.

Про це пише Reuters.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Адама Ходжа, американським чиновникам відомо, що росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

«Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну», — сказав він.