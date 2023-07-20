У МВС назвали оновлені дані щодо загиблих через підрив Каховської ГЕС

За оновленими даними підрив Каховської ГЕС призвів до загибелі 31 українця на підконтрольній території.

Про це «Радіо Свобода» розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 — це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», — сказав Клименко.

Щодо матеріальних втрат, то остаточних підрахунок ще триває.

«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», — зазначив міністр.