У МВС назвали оновлені дані щодо загиблих через підрив Каховської ГЕС

За оновленими даними підрив Каховської ГЕС призвів до загибелі 31 українця на підконтрольній території.
Про це «Радіо Свобода» розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 — це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», — сказав Клименко.
Щодо матеріальних втрат, то остаточних підрахунок ще триває.
«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», — зазначив міністр.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі були затоплені частина Херсону і низка населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Вода змила і оборонні позиція росіян, розмивши мінні поля.
- За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Міністерство економіки і KSE Institute, оцінюють прямі збитки України через підрив ГЕС у понад $2 мільярди, але ці цифри не остаточні.
- Окупанти 7 липня стверджували, що на окупованій частині Херсонщини від підриву ГЕС загинули 55 людей.
- 18 липня Кабмін затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови ГЕС. Він розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Тоді розпочнуть будівельні роботи.