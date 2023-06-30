Мінекономіки: Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів

Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС становлять понад $2 мільярди, підрахували в Міністерстві економіки і KSE Institute.

За їхніми даними, збитки через трагедію на Каховській ГЕС такі:

Житлове господарство : $950 мільйонів збитків. Попередньо, в зону підтоплення потрапили близько 20—30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

: $950 мільйонів збитків. Попередньо, в зону підтоплення потрапили близько 20—30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області. Енергетика : $624 мільйони збитків. Каховська гідроелектростанція зруйнована і не підлягає відновленню, загальні збитки сектора сягають $586 мільйонів. На побудову нової ГЕС потрібно близько $1 мільярда.

: $624 мільйони збитків. Каховська гідроелектростанція зруйнована і не підлягає відновленню, загальні збитки сектора сягають $586 мільйонів. На побудову нової ГЕС потрібно близько $1 мільярда. Транспортна інфраструктура : $311 мільйонів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

: $311 мільйонів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг. Промисловість : $105 мільйонів збитків. Затоплено 28 великих промислових обʼєктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

: $105 мільйонів збитків. Затоплено 28 великих промислових обʼєктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра. Сільське господарство : $25 мільйонів збитків.

: $25 мільйонів збитків. Довкілля та екологія: $1,5 мільярда збитків. Під час вибуху дамби витекло 150 тонн нафти. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий за норму.

Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, можуть залишитися без питної води люди на півдні Херсонщини й у Криму, також можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією від МВС, 21 людина загинула.