Уряд затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС

Кабінет міністрів України 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала росія.
Про це повідомили у пресслужбі уряду.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Тоді розпочнуть власне будівельні роботи.
Проєкт координуватиме Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне підприємство «Укргідроенерго».
Рішення про підготовку до відновлення ухвалили після консультацій з експертами та спеціалістами.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, можуть залишитися без питної води люди на півдні Херсонщини й у Криму, також можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією від МВС, 21 людина загинула.
- За даними Міністерства економіки і KSE Institute, прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС становлять понад $2 мільярди.