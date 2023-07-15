The Times: Восени міністр оборони Великої Британії Бен Воллес може піти з посади

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після чотирьох років на посаді розглядає можливість залишити уряд.

Про це пише газета The Times.

Восени премʼєр-міністр Ріші Сунак готується перезавантажити свій уряд до наступних виборів. За даними журналістів, 53-річний Воллес вважає, що його час на посаді голови Міноборони добігає кінця, і він зважує, чи йти з уряду. Він обіймав посаду за трьох премʼєр-міністрів.

Британському премʼєру не вдалося переконати президента Байдена та інших світових лідерів у тому, що Воллес має стати генеральним секретарем НАТО. Це змусило низку його колег засумніватися, чи захоче Воллес залишатися в політиці.

За даними The Times, на посаді його може замінити головний секретар казначейства Джон Глен, міністр безпеки Том Тугендхат або колишня міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.