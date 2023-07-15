The Times: Восени міністр оборони Великої Британії Бен Воллес може піти з посади

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після чотирьох років на посаді розглядає можливість залишити уряд.
Про це пише газета The Times.
Восени премʼєр-міністр Ріші Сунак готується перезавантажити свій уряд до наступних виборів. За даними журналістів, 53-річний Воллес вважає, що його час на посаді голови Міноборони добігає кінця, і він зважує, чи йти з уряду. Він обіймав посаду за трьох премʼєр-міністрів.
Британському премʼєру не вдалося переконати президента Байдена та інших світових лідерів у тому, що Воллес має стати генеральним секретарем НАТО. Це змусило низку його колег засумніватися, чи захоче Воллес залишатися в політиці.
За даними The Times, на посаді його може замінити головний секретар казначейства Джон Глен, міністр безпеки Том Тугендхат або колишня міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.
- 4 липня Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік — до 1 жовтня 2024 року (йому вчетверте продовжили мандат). До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Через війну його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.
- 22 червня Воллес на запитання журналіста, чи очолить він НАТО, відповів, що цього не станеться, тобто заявив, що виходить із перегонів.
- Президент США Джо Байден на зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Вашингтоні назвав Бена Воллеса «дуже кваліфікованим» для посади генсека. Сам британський премʼєр «наполегливо підтримував» кандидатуру Воллеса.
- Видання The Telegraph писало, що Джо Байден заблокував кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО через те, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону.