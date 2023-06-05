The Telegraph: Премʼєр Британії пропонує міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО

Бен Воллес вже заявляв, що зацікавлений у цій посаді. Він популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також підвищив витрати Британії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до США цього тижня спонукатиме Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.

Однак у Лондоні стурбовані тим, що французи та німці обʼєднаються і спробують завадити британцю отримати цю посаду. Точаться розмови про те, що вони підтримають першу жінку-генсека. Іншим кандидатом на цю посаду називають премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка 5 червня зустрічається з Байденом.

У травні Воллес зізнався німецьким ЗМІ, що хотів би стати генеральним секретарем НАТО. «Я завжди казав, що це буде гарна робота. Це робота, яку я хотів би. Але мені також подобається і моя теперішня робота».