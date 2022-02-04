Єнс Столтенберг став главою Центробанку Норвегії. Він не піде на другий термін генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став главою Центробанку Норвегії. У вересні 2022 року він закінчує свою роботу в Північноатлантичному альянсі.

Про це ідеться на офіційному сайті норвезького уряду.

Нинішній глава Центробанку Єстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня 2022 року, проте Столтенберг зможе розпочати роботу тільки у вересні — після завершення роботи на посаді генсека НАТО.

До приходу до Столтенберга главою банку тимчасово стане Іда Вольден Бахе, яка нині є заступницею Олсена.