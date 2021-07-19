Politico: Генсеком НАТО вперше в історії може стати жінка

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вересні 2022 року залишить посаду, тому зараз у штаб-квартирі Альянсу почалися обговорення його наступників.

Аналітики видання Politico зазначають, що наразі серед кандидатів є три жінки, які мають найбільше шансів для обрання, це:

експрезидент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович;

експрезидент Литви Даля Грібаускайте;

чинний президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Ймовірно, одна з них таки стане новим генсеком, і вперше за 72 роки існування НАТО його очолить жінка.

Перевага хорватки в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 до 2014 року.

Окрім того, що вона стала першою жінкою на посаді президента Хорватії, Грабар-Кітарович ще була міністром Європи та очолювала Міністерство закордонних справ Хорватії. Також її позиції підсилює досвід роботи послом у США з 2008 до 2011 року.

Водночас аналітики вважають, що у Далі Грібаускайте менше шансів, оскільки її обрання може свідчити про «надто вороже ставлення НАТО до Москви». Річ у тім, що Захід наразі намагається стабілізувати відносини з Росією, а Грібаускайте відома вкрай жорсткою позицією щодо Володимира Путіна.

А от шанси президента Керсті Кальюлайд може збільшити та обставина, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО виконала вимогу про виділення двох відсотків ВВП країни на оборону.

З огляду на цей фактор удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.