Politico: Генсеком НАТО впервые в истории может стать женщина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сентябре 2022 года покинет должность, поэтому сейчас в штаб-квартире Альянса начались обсуждения его преемников.
Аналитики издания Politico отмечают, что среди кандидатов есть три женщины, которые имеют больше всего шансов для избрания, это:
- бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;
- бывший президент Литвы Даля Грибаускайте;
- действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Вероятно одна из них все-таки станет новым генсеком, и впервые за 72 года существования НАТО его возглавит женщина.
Преимущество хорватки в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 до 2014 года.
Кроме того, что она стала первой женщиной на посту президента Хорватии, Грабар-Китарович еще была министром Европы и возглавляла Министерство иностранных дел Хорватии. Также ее позиции усиливает опыт работы послом в США с 2008 до 2011 года.
В то же время аналитики считают, что у Дали Грибаускайте меньше шансов, поскольку ее избрание может свидетельствовать о «слишком враждебном отношении НАТО к Москве». Дело в том, что Запад сейчас пытается стабилизировать отношения с Россией, а Грибаускайте известна крайне жесткой позицией относительно Владимира Путина.
А вот шансы президента Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония — одна из немногих стран НАТО, кто выполнил требование о выделении двух процентов ВВП страны на оборону.
Учитывая этот фактор, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.
Среди других западноевропейских чиновников, которые могут оказаться в этом списке — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сейчас работает над формированием новой правительственной коалиции, и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.
Наиболее вероятно, что преемника Столтенберга представят на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.
- В начале мая президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна, чтобы выполнить приоритетные задачи по интеграции Украины в НАТО.
- Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.