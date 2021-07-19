Politico: Генсеком НАТО впервые в истории может стать женщина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сентябре 2022 года покинет должность, поэтому сейчас в штаб-квартире Альянса начались обсуждения его преемников.

Аналитики издания Politico отмечают, что среди кандидатов есть три женщины, которые имеют больше всего шансов для избрания, это:

бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;

бывший президент Литвы Даля Грибаускайте;

действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Вероятно одна из них все-таки станет новым генсеком, и впервые за 72 года существования НАТО его возглавит женщина.

Преимущество хорватки в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 до 2014 года.

Кроме того, что она стала первой женщиной на посту президента Хорватии, Грабар-Китарович еще была министром Европы и возглавляла Министерство иностранных дел Хорватии. Также ее позиции усиливает опыт работы послом в США с 2008 до 2011 года.

В то же время аналитики считают, что у Дали Грибаускайте меньше шансов, поскольку ее избрание может свидетельствовать о «слишком враждебном отношении НАТО к Москве». Дело в том, что Запад сейчас пытается стабилизировать отношения с Россией, а Грибаускайте известна крайне жесткой позицией относительно Владимира Путина.

А вот шансы президента Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония — одна из немногих стран НАТО, кто выполнил требование о выделении двух процентов ВВП страны на оборону.

Учитывая этот фактор, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.