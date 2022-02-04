Йенс Столтенберг стал главой Центробанка Норвегии. Он не пойдет на второй срок генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал главой Центробанка Норвегии. В сентябре 2022 года он завершает свою работу в Североатлантическом альянсе.
Об этом говорится на официальном сайте норвежского правительства.
Нынешний глава Центробанка Ойстейн Олсен покинет свой пост 1 марта 2022 года, однако Столтенберг сможет начать работу только в сентябре — после завершения работы в должности генсека НАТО.
До прихода в Столтенберга главой банка временно станет Ида Вольден Бахе, сейчас она заместитель Олсена.
- Вероятнее всего, что преемника Столтенберга в Альянсе представят в конце весны или в начале лета на саммите лидеров НАТО в Мадриде. Аналитики издания Politico отмечают, что среди кандидатов есть три женщины, которые имеют больше шансов для избрания: экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Таким образом, впервые за 72 года НАТО может возглавить женщина.