Єнс Столтенберг ще на рік залишається на посаді генсека НАТО — офіційно

Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Про це він написав у Twitter 4 липня.

На посаді він буде до 1 жовтня 2024 року — йому вчетверте продовжили мандат.

За кілька тижнів до цього видання Financial Times писало, що НАТО розглядає можливість продовжити мандат Єнсу Столтенбергу, адже не може обрати його наступника, який задовольнив би всіх 31 члена Альянсу.