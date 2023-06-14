Financial Times: НАТО розглядає можливість продовжити мандат Єнсу Столтенбергу, адже не може обрати його наступника

Лідери НАТО схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело, яке брало участь у дискусіях.

Столтенберг очолює альянс із жовтня 2014 року, його мандат спливає у жовтні 2023 року. Хоча він публічно заявив, що «не має наміру добиватися» продовження свого мандата, однак він цього не виключив.

В альянсі виникли труднощі з пошуком кандидата, який задовольнив би всіх 31 члена альянсу. Через це країни-члени не виключають можливість просити Столтенберга продовжити його мандат вчетверте.

«Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен прямо зараз», — сказав міністр закордонних справ НАТО.

За словами людей, близьких до Столтенберга, він все більше дратується через те, що не має чіткого уявлення про своє майбутнє. Члени його команди в Брюсселі вже почали готувати переміщення своїх сімей назад до своїх країн.

Нещодавно альянс розглядав на цю посаду премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, однак жоден з них досі не отримав одностайної підтримки перед різними вимогами з боку держав-членів. За словами джерел, Франція та Німеччина підтримали Фредеріксен і представили її як кращого кандидата Європи, однак Байден не надав повної підтримки Фредеріксен.

Метте Фредеріксен. NurPhoto / Contributor

В альянсі американець завжди був військовим командувачем, а генеральний секретар завжди був вихідцем із європейської держави. Багато членів висловилися на підтримку кандидатури першої жінки-генсека альянсу, тоді як інші кажуть, що кандидатура зі Східної Європи покаже зростаючу значущість регіону та важливість війни в Україні.

Більшість країн вважають, що ця роль має дістатись чинному чи колишньому президенту чи премʼєр-міністру. Відбір також ускладнюється вимогою про те, що кандидати майже напевно потребують підтримки уряду своєї країни.