Міністр оборони Британії Бен Воллес виходить з перегонів на посаду голови НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на запитання журналіста The Economist про очільництво ним НАТО відповів, що цього не станеться.

Тобто британський міністр заявив, що виходить з перегонів на посаду голови Альянсу, тоді як минулого місяця Воллес говорив так: «Це робота, яку я хотів би. Але я також люблю роботу, яку виконую зараз».

The Economist припускає, що все ж Воллесу не вдалося отримати підтримку ключових союзників, хоч він і здобув популярність у східному фланзі Альянсу завдяки лідерству у постачанні зброї Україні.