Медіа: Байден закликає генсека НАТО залишитися на посаді

Норвезьке медіа DN з посиланням на джерела пише, що під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до США Джо Байден нібито особисто просив очільника Альянсу залишитися на посаді.

За інформацією джерел, президент США закликав Столтенберга побути генсеком НАТО ще один рік і був категорично проти його відмови. Якщо Столтенберг погодиться, то новий рік на посаді стане для нього десятим.

Однак офіційно Єнсу Столтенбергу ще не пропонували піти на новий термін.