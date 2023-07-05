The Telegraph: Байден не схвалив міністра оборони Британії на посаду голови НАТО. Це повʼязано з Україною та F-16

Президент США Джо Байден заблокував кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Причина — Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону.
Про це пише The Telegraph.
Бен Воллес лобіював постачання сучасних бойових танків і ракет великої дальності для України. Однак США занепокоїлися, коли Велика Британія заявила, що буде навчати українських пілотів і посилювати міжнародні зусилля для озброєння Сил оборони України американськими літаками F-16 без згоди Білого дому.
Кілька країн теж долучилися до «винищувальної коаліції», проте вони не оприлюднювали своїх намірів, перш ніж заручитися повною підтримкою Вашингтону.
- 4 липня Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік — до 1 жовтня 2024 року (йому вчетверте продовжили мандат). До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Через війну його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.
- 22 червня Воллес на запитання журналіста, чи очолить він НАТО, відповів, що цього не станеться, тобто заявив, що виходить з перегонів.
- Президент США Джо Байден під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Вашингтоні назвав Бена Воллеса «дуже кваліфікованим» для посади генсека. Сам британський премʼєр «наполегливо підтримував» кандидатуру Воллеса.