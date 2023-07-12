Україна отримає від Японії систему виявлення безпілотників

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна надасть Україні систему виявлення безпілотників.

Про це пише Nippon.

Це стане частиною японської допомоги Україні в умовах військової агресії росії. Коли Кісіда відвідав Київ у березні, то оголосив про надання $30 мільйонів на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. З нього підуть гроші й на систему виявлення дронів.