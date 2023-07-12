Україна отримає від Японії систему виявлення безпілотників

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна надасть Україні систему виявлення безпілотників.
Про це пише Nippon.
Це стане частиною японської допомоги Україні в умовах військової агресії росії. Коли Кісіда відвідав Київ у березні, то оголосив про надання $30 мільйонів на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. З нього підуть гроші й на систему виявлення дронів.
- За результатами саміту НАТО Україна також отримала гарантії безпеки від країн «Великої сімки», до яких входить і Японія.
- Водночас президент Зеленський домовився із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо про бронетехніку, із канцлером Німеччини Олафом Шольцом — про додаткові пускові установки Patriot і ракети для них, а з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі — про 30 бронетранспортерів Bushmaster, які стануть частиною «нового потужного оборонного пакета». Із премʼєром Нідерландів Зеленський домовився про початок підготовки пілотів F-16 із серпня і «внесок у зміцнення» української ППО й артилерії. Також Нідерланди підтримали гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.