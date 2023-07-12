Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами пʼяти країн. Домовилися про бронетехніку й посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі вже зустрівся з лідерами пʼяти країн.

Із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо вдалося домовитись про бронетехніку, із канцлером Німеччини Олафом Шольцом — про додаткові пускові установки Patriot і ракети для них.

На зустрічі з премʼєром Британії Ріші Сунаком Зеленський обговорив гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі домовилися про 30 бронетранспортерів Bushmaster, ці машини будуть частиною «нового потужного оборонного пакета».

Із премʼєром Нідерландів Зеленський домовився про початок підготовки пілотів F-16 із серпня і «внесок у зміцнення» української ППО та артилерії. Також Нідерланди підтримали гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Українська делегації на чолі з Володимиром Зеленським чекає на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вільнюс, саміт НАТО, 12 липня 2023 року. Getty Images