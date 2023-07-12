Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами пʼяти країн. Домовилися про бронетехніку й посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі вже зустрівся з лідерами пʼяти країн.
Із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо вдалося домовитись про бронетехніку, із канцлером Німеччини Олафом Шольцом — про додаткові пускові установки Patriot і ракети для них.
На зустрічі з премʼєром Британії Ріші Сунаком Зеленський обговорив гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі домовилися про 30 бронетранспортерів Bushmaster, ці машини будуть частиною «нового потужного оборонного пакета».
Із премʼєром Нідерландів Зеленський домовився про початок підготовки пілотів F-16 із серпня і «внесок у зміцнення» української ППО та артилерії. Також Нідерланди підтримали гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані умови. Головним чином — це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включаючи сектор безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс вирішив скасувати ПДЧ для України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим. Також, за його словами, Україну влаштує будь-яка модель, що не буде альтернативою її членства в НАТО.