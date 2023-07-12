Україна отримає 30 бронеавтомобілів Bushmaster від Австралії. Вони дуже сподобалися військам

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з австралійським прем’єром повідомив, що машини будуть частиною «нового потужного оборонного пакета», але деталі пакету поки не відомі.

Україна вже отримувала Bushmaster (до 50 одиниць) від Австралії і випробувала її в боях. Як пишуть профільні військові видання, ця машину дуже сподобалася десантникам — аж так, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався до голови МЗС Австралії Пенні Вонг щодо передачі більшої кількості Bushmaster.