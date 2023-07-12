Україна отримає 30 бронеавтомобілів Bushmaster від Австралії. Вони дуже сподобалися військам

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з австралійським прем’єром повідомив, що машини будуть частиною «нового потужного оборонного пакета», але деталі пакету поки не відомі.
Україна вже отримувала Bushmaster (до 50 одиниць) від Австралії і випробувала її в боях. Як пишуть профільні військові видання, ця машину дуже сподобалася десантникам — аж так, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався до голови МЗС Австралії Пенні Вонг щодо передачі більшої кількості Bushmaster.
- Bushmaster — це бронемашина із посиленим захистом масою 15,4 тонни. Вона може брати на борт до 4 тонн вантажу і до 8 бійців десанту. Броня машини витримує автоматні кулі та підрив на пристроях до 9,5 кг тротилового еквіваленту. На озброєнні — кулемети або автоматичні гранатомети. Окрім цього, в корпусі бронеавтомобіля є чотири амбразури для стрільби зсередини.