Японія виділить $30 мільйонів на нелетальне озброєння для України

Японія виділяє $30 мільйонів на постачання Україні нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО.

Про це премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Японія надасть $470 мільйонів грантової допомоги для української енергетики та інших галузей. За словами Кісіди, кошти витратять на розмінування, підтримку телерадіомовлення, освіту, зміцнення державного управління і захист культурної спадщини.