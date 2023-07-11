«Контроль над столицею». Мер Києва розповів про конфліктні питання з Офісом президента

Мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю «Бабелю» розповів, що між ним і Офім президента виникають робочі конфліктні питання щодо контролю над столицею.

Голови десяти районних адміністрацій Києва підпорядковуються не меру, а перебувають у вертикалі президента. Вони відповідають за укриття як балансоутримувачі та отримують гроші на їх облаштування.

За словами Кличка, велика кількість укриттів, про які «вони відрапортували», або не відповідають вимогам, або їх не існує.

«Усе летить в Кличка… І догану мені виніс Кабмін, хоча раніше це було не в його компетенції — тобто якось криво все зроблене», — додав мер.

Також він вважає, що в Офісі президента може бути «певний план», і не виключає, «що Офіс живе в медійному полі, і це може бути спробою публічно знищити мою репутацію».

Кличко розповів, що не зустрічався із Зеленським з початку повномасштабної війни. Однак він хоче «багато чого» сказати йому.

«Наприклад, хотів би сказати, що дуже деструктивно і незрозуміло для українців виглядає, коли всередині країни деякі політики займаються протистоянням у розпал війни», — заявив міський голова і додав, що це виглядає «немудро» в очах закордонних партнерів.