Віталій Кличко й очільники столичних районів отримали догани через стан укриттів

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні.

Догану оголосили:

голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку;

начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку;

голові Голосіївської районної адміністрації Києва Сергію Садовому;

голові Оболонської районної адміністрації Києва Кирилу Фесику;

голові Печерської районної адміністрації Києва Наталії Кондрашовій;

голові Соломʼянської районної адміністрації Києва Ірині Чечотці;

першому заступнику голови Дарницької районної адміністрації Києва Миколі Калашнику (виконував обовʼязки голови району);

першому заступнику голови Шевченківської адміністрації Києва Олександру Поповцеву (виконував обовʼязки голови району).

Звільнили:

Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

Тетяну Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації в Києві;

Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної адміністрації в Києві.

Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через закрите укриття) у країні почалися перевірки укриттів. Уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за належний стан укриттів по всій Україні.