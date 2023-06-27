Віталій Кличко й очільники столичних районів отримали догани через стан укриттів

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні.
Догану оголосили:
- голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку;
- начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку;
- голові Голосіївської районної адміністрації Києва Сергію Садовому;
- голові Оболонської районної адміністрації Києва Кирилу Фесику;
- голові Печерської районної адміністрації Києва Наталії Кондрашовій;
- голові Соломʼянської районної адміністрації Києва Ірині Чечотці;
- першому заступнику голови Дарницької районної адміністрації Києва Миколі Калашнику (виконував обовʼязки голови району);
- першому заступнику голови Шевченківської адміністрації Києва Олександру Поповцеву (виконував обовʼязки голови району).
Звільнили:
- Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
- Тетяну Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації в Києві;
- Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної адміністрації в Києві.
Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через закрите укриття) у країні почалися перевірки укриттів. Уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за належний стан укриттів по всій Україні.
- 23 червня президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо стану укриттів. Тоді визнали незадовільним стан сховищ у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві та ухвалили низку рішень.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні для використання без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції та заявила, що у столиці 65% укриттів придатні для використання.