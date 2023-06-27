Міністр Камишін відтепер відповідатиме за належний стан укриттів у всій Україні

Відтепер міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відповідатиме за належний стан укриттів по всій Україні, а не тільки в Києві.

«Сьогодні на Кабміні прийняв задачу координувати та контролювати приведення укриттів в належний стан. За функціонування та доступність укриттів, як і раніше, відповідає місцева влада», — зазначив Камишін.

Він також зазначив, що РНБО визнала укриття обʼєктами стратегічного значення для цивільного захисту населення.

«Отже, моя задача — організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів в порядок», — додав міністр.