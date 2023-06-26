Зеленський увів у дію рішення РНБО про незадовільний стан укриттів. Ось що ухвалили

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо стану укриттів.

На засіданні РНБО 23 червня визнали незадовільним стан укриттів у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Відтак уряду, обласним і Київським адміністраціям доручили притягнути до дисциплінарної відповідальності причетних посадовців. Також до 30 червня уряд має ухвалити рішення, яке змінить юридичний статус укриттів — це будуть обʼєкти стратегічного значення. Крім цього, Кабмін має визначити представника уряду, який буде координувати і контролювати процес приведення сховищ до належного стану. Перевірки укриттів будуть системними.

До 31 липня уряд має передати парламенту пропозиції, які б посилили кримінальну відповідальність за неналежний стан укриттів. Також до 31 липня уряд має розробити стандарти у сфері проєктування укриттів — із урахуванням світового досвіду та безпекових вимог.

До 15 липня треба розглянути питання щодо додаткових грошей місцеві владі на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей (лікарні, заклади соціального захисту тощо).

Крім цього, треба збільшити кількість укриттів для працівників критичної інфраструктури — збудувати нові та за можливості переробити підземні споруди.

Обласним військовим адміністрація треба до 30 червня видалити з електронних мап укриттів ті, які не відповідають нормам і їх не можна використовувати. Місцеві влади мають до 25 липня привести в належний стан укриття і надати онлайн-доступ людям до інформації про наявні укриття, створити кол-центри, чат-боти для прийому скарг і звернень людей з цього приводу.

Загалом місцеві та обласні адміністрації мають наростити кількість укриттів (збудувати нові, спорудити мобільні укриття, пристосувати підземні споруди), аби доступ до них мали 100% населення.