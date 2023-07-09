The Telegraph: Німеччина остерігається війни з росією, тому може просити відтермінувати вступ України в НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина може закликати відтермінувати вступ України до Альянсу через побоювання війни з рф.
Про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела в НАТО.
Імовірно, Берлін наполягатиме, щоб союзники зосередилися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиції членства у блоці.
«Берлін не хоче, щоб володимир путін потенційно випробовував статтю 5», — сказало джерело виданню.
Пʼята стаття НАТО передбачає, що будь-яка держава Альянсу, на яку напав зовнішній агресор, має право вимагати від союзників військового втручання і захисту.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- Єнс Столтенберг очікує, що лідери НАТО на саміті підтвердять майбутнє членство України в Альянсі. За його словами, на саміті започаткують раду Україна — НАТО, щоб наблизити вступ, і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ.
- Президент Литви впевнений, що рішення саміту «не розчарує українців».
- 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, що мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить звʼязки між Україною і євроатлантичною спільнотою.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважають за краще обговорити гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.