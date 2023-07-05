У Болгарії офіційно підтвердили візит Зеленського. Їм шкода, що інформація стала публічною

Влада Болгарії офіційно підтвердила підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає Politico.

«Це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ», — заявив голова Міноборони Болгарії.

Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати, лише якщо останній окупант залишить територію України.

Напередодні болгарське видання «24 години» з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Допомога від Болгарії

У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно.

4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.

23 червня болгарський уряд ухвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.