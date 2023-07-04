Латвія частково поновила видачу віз росіянам

Від 4 липня Міністерство закордонних справ Латвії відновить прийом заявок на отримання візи від громадян росії. Таке рішення ухвалили після оцінки безпекової ситуації та консультацій із сусідніми країнами й регіональними партнерами.

Про це Delfi повідомили у пресслужбі латвійського МЗС.

Заяву на отримання візи зможуть подати члени сімей громадян і негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі та дідусі, діти, онуки, а також утриманці), члени сімей громадян країн ЄС, Європейської економічної зони чи Швейцарії, а також люди, які вʼїжджають у країну з гуманітарними цілями — наприклад, у разі серйозної хвороби близької людини або участі в похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.

В МЗС Латвії наголосили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально, і заявник має документально підтвердити належність до вищезгаданих категорій.