Латвія повністю припиняє видачу будь-яких віз росіянам

Латвія повністю припиняє видачу будь-яких віз громадянам рф через «непередбачуваний розвиток внутрішньополітичних подій у росії».

Про це Міністерство закордонних справ Латвії оголосило 26 червня.

Заяви на візи, які представництва прийняли і почали обробляти до 25 червня, будуть розглянуті. Пізніше — ні.