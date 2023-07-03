МЗС Грузії викликало голову посольства України через санкції проти Georgian Airways

Міністерство закордонних справ Грузії викликало тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу у звʼязку з запровадженням санкцій проти грузинського перевізника Georgian Airways.
Про це повідомляє грузинський телеканал Imedi.
Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години, після нього Шульга не давав коментарів для ЗМІ. Зовнішньополітичне відомство Грузії також поки не коментувало виклик дипломата.
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти в росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість грузинський уряд не вбачає нічого поганого у відновленні авіасполучення.
- Грузія заявила, що не пустить у свій повітряний простір підсанкційні авіакомпанії та літаки, ЄС її попередив щодо цього. 15 травня Грузія видала перший з 2019 року дозвіл на польоти в напрямку росії, його отримала авіакомпанія з рф «Азимут», другий дозвіл отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways, а третій — російська авіакомпанія Red Wings (її літаки літали в окупований Крим).