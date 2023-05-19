Грузія дозволила рейси російської авіакомпанії Red Wings. Її літаки літали в окупований Крим

Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще однієї російської авіакомпанії — Red Wings. Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення росії з Грузією. Раніше дозволи отримали Georgian Airways і російська «Азімут».

Red Wings з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами будуть тричі на тиждень.

Літаки Red Wings літали в окупований Крим. Україна запровадила санкції проти цього авіаперевізника у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом. Під західні санкції Red Wings поки що не потрапила.

Тим часом в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Рейс виконала авіакомпанія «Азімут».

Зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі зачинили, а будівлю оточили поліцейські. Як пише «Радіо Свобода», на питання про причини закриття поліцейські відповідають: «Ніякої причини». Поблизу аеропорту зібралися протестувальники.