Грузія дозволила другій авіакомпанії рейси до росії. У ЄС та Україні незадоволені

Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси до росії. Це друга компанія, яка отримала такий дозвіл.

Про це Агентство цивільної авіації Грузії оголосило 16 травня.

Рейси будуть із 20 травня в напрямку Москва — Тбілсі сім разів на тиждень.

У Європейському Союзі незадоволені цим рішенням. Речник Служби зовнішніх звʼязків Єврокомісії Пітер Стано заявив: «Ми шкодуємо, що Грузія вирішила відновити польоти в напрямку росії. [...] Нещодавнє рішення грузинської влади [відновити сполучення з рф] викликає занепокоєння і питання щодо європейського шляху Грузії та виконання угод щодо зовнішньої політики, включених до Угоди про асоціацію».

На рішення поновити сполучення з росією відреагував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Історія завжди памʼятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм та його авторів. І ця історична памʼять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до росії. Georgian Airways, а раніше «Азімуту». Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 1990-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. [...] Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та вбивцями — це нормально. Хибна позиція, історія все розставить по своїх місцях, люди обовʼязково теж це зроблять», — написав Єрмак.

Авіасполучення між росією та Грузією зупинили влітку 2019 року з ініціативи рф. Причиною став скандал довкола участі російської делегації в сесії Міжпарламентської асамблеї православʼя, що відбулася у Грузії в червні. Тоді російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов відкрив сесію асамблеї, сидячи у кріслі спікера парламенту Грузії. Депутати блокували трибуну і фактично зірвали захід. Опозиціонери заявили, що влада Грузії вчинила акт зради, оскільки впустила до країни та надала почесне місце в парламенті політику, який підтримує незалежність Південної Осетії та брав участь у війні проти грузинів в Абхазії в 1993 році.