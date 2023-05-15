У Грузії заявили, що не дозволять рейсів підсанкційних російських літаків

Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що дозволить авіасполучення з росією лише російським авіакомпаніям та літакам, які не потрапили під санкції.
«Тверда позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та російською федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями й літаками, які не потрапили під санкції. Відповідно, усі заявки, подані до Агентства цивільної авіації, інформація і документація, подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій», — йдеться в повідомленні на сайті регулятора.
Водночас грузинське авіаагентство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з росією.
Станом на 15 травня відомство отримало заявки від кількох авіакомпаній з проханням про регулярне авіасполучення між Грузією та росією.
- 10 травня президент росії володимир путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Мінтранс росії вже заявив, що перевізники готуються відновити польоти та планують щотижня виконувати сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі й назад.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість у грузинському уряді не бачать нічого поганого у відновленні авіасполучення. Там вважають, що це потрібно зробити з гуманітарних міркувань.
- У Європейському Союзі нагадали Грузії про введені санкції проти російської авіації через плани відновити рейси з рф і закликали дотримуватися цих обмежень. Також там наголосили, що Грузії не варто дозволяти російським літакам прибувати до країни з огляду на питання безпеки. Він нагадав, що через санкції переважну більшість російського авіафлоту неможливо модернізувати або ремонтувати. Це порушує міжнародні стандарти безпеки.