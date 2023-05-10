Путін запровадив безвіз для грузинів і дозволив прямі рейси. У Тбілісі це назвали провокацією

Президент росії володимир путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.

Мінтранс росії вже заявив, що перевізники готуються до відновлення польотів і збираються щотижня виконувати сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі і назад.

На це рішення відреагувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі: «Чергова російська провокація. Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію».

Пізніше стало відомо, що Зурабішвілі запропонувала запровадити візи для громадян росії і закликала владу скликати Раду безпеки для обговорення цього питання.

«Я закликаю владу Грузії скликати Раду безпеки для обговорення візового режиму для росіян. Необхідно запровадити тримісячні візи для тих громадян рф, які приїжджають і залишаються в Грузії», — сказала Зурабішвілі.