Новини

Зеленський запровадив нові санкції проти росіян і грузинської авіакомпанії Georgian Airways

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 людей та 290 компаній, у тому числі з росії.

Зокрема, до списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії, та її власник Тамаза Гаїашвілі.

У списку зокрема:

  • керівники казанського заводу «Електроприлад»;
  • керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
  • керівництво «Науково-виробничого підприємства «Салют» (виробляє корабельні радари);
  • Латипов Марат Раїсович — начальник МНС у Башкортостані;
  • Олексій Суслопаров — гендиректор «Проксі Технолоджі» (компанія розробляє системи виявлення та придушення дронів);
  • Вадим Волковицький — російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;
  • акціонерне товариство «Авіаремонт»;
  • Болховський завод напівпровідникових приладів;
  • Високовський механічний завод.