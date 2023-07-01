Зеленський запровадив нові санкції проти росіян і грузинської авіакомпанії Georgian Airways

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 людей та 290 компаній, у тому числі з росії.

Зокрема, до списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії, та її власник Тамаза Гаїашвілі.

У списку зокрема: