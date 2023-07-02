ОК «Південь»: Біля Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої

Керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону підтвердила, що поблизу Антонівського мосту в Херсонській області йде бойова робота. Вона просить дотримуватися інформаційної тиші.

За її словами, зараз акцент — на контрбатарейній боротьбі. За минулу добу українські військові в районі Антонівського мосту ліквідували 49 російських окупантів та знищили 15 одиниць російської техніки. Водночас ворог посилив розвідку безпілотниками.

Це перша офіційна заява української сторони про бої в районі мосту. До цього про обстріли й зіткнення на лівому березі поблизу моста писали пропагандистські пабліки та OSINT-спільнота, вони повідомляли, що ЗСУ зайняли на східному березі Дніпра плацдарм.