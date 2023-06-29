У Міноборони розповіли про просування на двох напрямках у ході наступальної операції

Наступальна операція Сил оборони України триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вона має успіхи, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Бердянському напрямку українські військові просунулися на 1 300 метрів. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах напрямку Рівнопіль — Володине. Тим часом на Запорізькому та Мелітопольському напрямках бійці продовжують знищувати наступальний потенціал росіян.

Під Бахмутом у напрямку Кліщіївки Сили оборони просунулися на 1 200 метрів, а в напрямку Курдюмівки — на 1 500 метрів. Загалом на Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу, проте окупанти підтягують резерви, намагаються утримати зайняті позиції.

«Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах», — додала Маляр.