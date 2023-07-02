З Румунії вилетіли 40 співробітників російського посольства. Бухарест вислав їх через війну рф проти України

Румунію залишили 40 співробітників російського дипломатичного представництва разом із родинами. Їхній рейс вилетів із запізненням на шість годин — не могли вмістити багаж.

Про це пише Europa Liberă România.

Міністерство закордонних справ Румунії вирішило скоротити дипломатичний та технічно-адміністративний персонал посольств росії в країні. Йдеться про 11 дипломатів і 29 людей з іншого персоналу.

Там пояснили, що скорочення російського дипломатичного представництва в Бухаресті «покаже нинішній рівень двосторонніх відносин в контексті розвʼязання рф агресивної війни проти України». Водночас це відобразить «рівень, близький до рівня дипломатичного та технічно-адміністративного представництва Румунії в росії».

Загалом росія мусить скоротити кількість своїх співробітників посольств у Румунії на 51 посаду: 21 дипломата і 30 працівників технічно-адміністративного персоналу.